Firenze, falsi carabinieri truffano un’anziana: rubati 3 mila euro

A Firenze, due uomini si sono finti dei carabinieri e sono riusciti a truffare una donna anziana entrando nel suo appartamento: 3 mila euro rubati.

È accaduto nella giornata di ieri, 13 marzo 2022, a Firenze.

Due uomini hanno finto di essere dei carabinieri per intrufolarsi nella casa di una signora anziana di 79 anni. I due malviventi hanno raccontato alla signora che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale. La donna ha aperto la porta di casa ai due ladri, e gli ha consegnato soldi e gioielli per un valore totale di 3 mila euro. Quei soldi, secondo il racconto dei due uomini, servivano perché il figlio, coinvolto nell’incidente, era sprovvisto di assicurazione.

La telefonata e il furto

Prima di bussare alla porta dell’appartamento, uno dei due ladri ha telefonato alla donna, assicurandosi che fosse in casa da sola e iniziando a mettere le basi per la messinscena. Una volta capito che la donna aveva creduto al tranello si è mosso, insieme al suo complice, verso la casa della 79enne, compiendo la truffa. La donna, una volta derubata dei suoi soldi e ancora frastornata per l’accaduto ha chiamato la Polizia, che sta attualemente indagando sulla vicenda.