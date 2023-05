Firenze, le fiamme sono divampate in un appartamento sito in via Bolognese: il condominio è stato evacuato.

Sono esplose le fiamme in un appartamento sito in via Bolognese a Firenze: giunti sul posto i vigili del fuoco, intervenuti poco dopo mezzogiorno. I vigili hanno provveduto a evacuare il condominio e a cercare eventuali persone rimaste all’interno, per poi dare inizio alle operazioni di spegnimento. Sono dovuti intervenire anche gli agenti della polizia municipale per bloccare la circolazione. Come conferma la Nazione, non risultano esserci feriti; era stato tuttavia richiesto l’intervento del servizio sanitario in via precauzionale.

Firenze, fiamme in appartamento: l’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme divampate al secondo piano di un condominio in via Bolognese. I soccorsi hanno evacuato la palazzina, entrando poi nell’appartamento invaso oramai dal fumo e dall’incendio.

L’allarme lanciato dai condomini

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo l’allarme lanciato dai condomini. Si è dunque data la precedenza alla ricerca di possibili residenti ancora all’interno del condominio, per poi iniziare le azioni di spegnimento. Come precisa Leggo, sul posto è intervenuta anche un’autoscala, più un ulteriore mezzo a supporto delle operazioni. La polizia municipale ha nel frattempo provveduto a bloccare la circolazione. A scopo precauzionale è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, ma non risultano esserci feriti.