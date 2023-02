Firenze: Furfaro (Pd), 'da Meloni ancora no condanna ad azione squadrist...

Firenze: Furfaro (Pd), 'da Meloni ancora no condanna ad azione squadrist...

Firenze: Furfaro (Pd), 'da Meloni ancora no condanna ad azione squadrist...

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Dopo 24 ore Giorgia Meloni non ha trovato un secondo per condannare l’azione squadrista di fascisti legati al suo partito. Matteo Salvini ha commentato #Fedez e Mario Giordano. Ministro dell’Interno non pervenuto. Il silenzio è legittimazione. #LiceoMic...