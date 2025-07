Firenze: il controverso regolamento sul trasporto turistico e le proteste dei lavoratori

Non crederai mai a cosa sta succedendo a Firenze: i lavoratori del trasporto turistico sono in allerta per un nuovo regolamento che potrebbe cambiare tutto!

Firenze, la città dell'arte e della cultura, è al centro di una battaglia inaspettata. I lavoratori del trasporto turistico si sono riuniti in piazza della Signoria per esprimere il loro dissenso contro un nuovo regolamento che potrebbe avere ripercussioni devastanti sulle loro attività.

Il nuovo regolamento: cosa cambia per i trasportatori?

Il “regolamento per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico” è pronto a essere approvato dalla giunta comunale e introduce un divieto di circolazione per i veicoli turistici atipici nel centro storico di Firenze, un’area protetta dall’UNESCO. Gli operatori di caddy e risciò, che da anni offrono servizi ai turisti, si trovano ora in una situazione di grande precarietà. A eccezione delle navette turistiche elettriche, che dovranno rispettare rigide norme, tutti gli altri mezzi non potranno più circolare.

Ma cosa prevede esattamente il nuovo regolamento? I veicoli elettrici autorizzati possono essere solo 24, con specifiche tecniche come un massimo di 8 passeggeri, colore bianco e dotazioni di sicurezza. Inoltre, dovranno essere registrati esclusivamente a nome di agenzie di viaggio e turismo, operando solo su itinerari prestabiliti e previa autorizzazione della Direzione Mobilità del Comune. Un cambiamento che, secondo le autorità, punta a garantire la sicurezza stradale e a ridurre il traffico in zone già congestionate. Ma i lavoratori temono per il loro futuro. Chi pagherà il prezzo di queste nuove restrizioni?

Le ragioni delle proteste: un futuro incerto per i lavoratori

Circa cinquanta mezzi si sono radunati davanti a Palazzo Vecchio, simbolo della protesta. Gli operatori temono che queste nuove regole non solo limitino il loro lavoro, ma possano portare a gravi ripercussioni economiche. “Siamo la prima città d’Italia a dotarci di un regolamento simile per il centro storico,” ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, sottolineando gli obiettivi di sicurezza e decoro urbano. Tuttavia, per molti, questa decisione appare come un attacco diretto a chi vive di turismo. “La situazione è diventata insostenibile,” affermano i lavoratori, preoccupati di non avere alternative immediate.

Le sanzioni previste per chi non rispetta le nuove regole sono severe: si parla di multe fino a 500 euro, ritiro della licenza e, nei casi più gravi, sequestro del mezzo. Anche le navette autorizzate saranno oggetto di controlli, con la possibilità di sanzioni se deviano dai percorsi stabiliti. Una strategia che, sebbene giustificata dalle autorità, rischia di mettere in ginocchio centinaia di famiglie che dipendono da questo lavoro.

La reazione della città: tra sostegno e opposizione

La questione ha scatenato un acceso dibattito tra i cittadini fiorentini. Da una parte, c’è chi sostiene che il regolamento sia necessario per preservare l’integrità del centro storico e migliorare la qualità della vita dei residenti. Dall’altra, ci sono coloro che vedono in queste misure un danno per l’economia locale e una minaccia alla libertà di lavoro. La protesta di oggi è solo l’inizio di una battaglia che potrebbe continuare a lungo, con i lavoratori che chiedono un confronto diretto con l’Amministrazione comunale.

La protesta di oggi è solo l'inizio di una battaglia che potrebbe continuare a lungo, con i lavoratori che chiedono un confronto diretto con l'Amministrazione comunale. E mentre le tensioni crescono, Firenze si prepara a vivere un capitolo difficile della sua storia, dove il turismo e la tradizione si scontrano con la necessità di regole più severe.