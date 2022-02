Firenze in lutto, è morto il gigante buono Leonardo Scarpellini

La città di Firenze e le associazioni storiche sono in lutto, è morto a 50 anni il gigante buono Leonardo Scarpellini, ex atleta e uomo di punta del 115

La città di Firenze è in lutto, è morto a soli 50 anni il gigante buono Leonardo Scarpellini. Secondo i media il vigile del fuoco ed icona del rugby gigliato si è arreso alla recidiva di un male che lo aveva colpito tempo fa.

È morto Leonardo, il gigante buono del 115 e della palla ovale

Proprio il Rugby Firenze ha voluto ricordare il percorso sportivo ed agonistico di Leonardo: giovanile nell’allora Rugby Firenze 81, fino al ruolo di pilone nella Nazionale Under 19, e ancora l’attività con la maglia del Cus e soprattutto il ruolo di educatore dei ragazzini.

Il messaggio di commiato e cordoglio del Rugby Firenze e l’addio del Corteo Storico della Repubblica

La società ha chiosato in una nota social: “Alla famiglia tutta vanno le più sentite condoglianze del presidente Stellini e di tutto il Firenze Rugby 1931”.

Scarpellini era anche biker e beniamino del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Pochi giorni fa, venerdì 11 febbraio, Leonardo aveva avuto un incontro con i suoi colleghi del 115. Purtoppo e dopo una recente operazione le sue condizioni si erano deteriorate progressivamente a causa di una recidiva.

Quella mole imponente che celava un carattere gentile e disponibile

Il post degli amici del Corteo è commovente: “Leonardo Scarpellini ci ha lasciato! Vigile del Fuoco, Fratello della Misericordia, era un personaggio conosciuto per la sua disponibilità e per il suo carattere gentile, con la sua mole imponente ha sempre dato tutto se stesso per gli altri.

Il funerale del gigante buono si terrà lunedì 14 febbraio alle 15 nella chiesa dei Santi Fiorentini in via delle Cento Stelle.