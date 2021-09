Firenze, incendio a Novoli: in fiamme un furgone che trasporta mobili, traffico bloccato

L’incendio divampato in un quartiere di Firenze è partito da un furgone. Indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

Un grave incendio è avvenuto a Firenze, precisamente nel quartiere di Novoli, dove le fiamme hanno causato una fitta coltre di fumo.

Incendio a Firenze, cosa è accaduto

A causa dell’incendio si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il rogo sarebbe partito da un furgone che trasportava mobili di legno, così come documentato da La Nazione, causando successivamente l’incendio. Non si conoscono attualmente le cause del rogo.

Incendio a Firenze, altri dettagli

Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo, nel frattempo la polizia municipale ha chiuso il traffico in via Torre degli Agli. Intanto la circolazione è stata di conseguenza deviata al fine di consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Il mezzo si trovava nella via cittadina per alcune operazioni di scarico, improvvisamente le fiamme sarebbero divampate nel giro di poco tempo.

Incendio a Firenze, i danni causati

Diversi i danni provocati al mezzo a causa delle fiamme. Nel frattempo il rogo sprigionato all’interno del camion ha causato una colonna di fumo visibile da alcune zone della città di Firenze. I residenti della zona di Novoli hanno visto la colonna di fumo nero sprigionarsi nel cielo, poi la chiamata dei vigili del fuoco.

Non ci sarebbero ulteriori danni causati dalle fiamme.