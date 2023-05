Dalle indagini dei carabinieri prende forza l'ipotesi dolosa in merito all'incendio che ha distrutto nella notte due auto a Firenze

Si è trattato con tutta probabilità di un incendio doloso, quello che ha colpito la notte scorsa due automobili parcheggiate nel piazzale di un condominio a Firenze. Il rogo è scoppiato attorno a mezzanotte, intervengono i vigili del fuoco.

Firenze, due auto prendono fuoco davanti al condominio

Le fiamme si sono propagate in un piazzale condominiale di via Francesco Cilea, a Firenze, attorno alla mezzanotte di ieri. A prendere fuoco sono state due automobili parcheggiate di fronte al complesso, quasi coinvolta anche una terza macchina posteggiata lì a fianco. Attimi di vera paura nelle vie, per qualche momento si pensava che l’incendio, descritto con delle fiamme altissime e incontrollabili, potesse propagarsi anche nei garage del condominio.

L’intervento dei vigili del fuoco e le indagini dei carabinieri

Sul posto, sono giunti in poco tempo i vigili del fuoco di Calenzano e Firenze Ovest che hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme dai due mezzi, portate a termine senza difficoltà dopo qualche minuto. Non si registrano feriti nè intossicati. I carabinieri, nel frattempo, indagano sull’accaduto: prende sempre più corpo l’ipotesi dolosa.