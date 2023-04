Firenze, maxi rissa tra giovani: alcuni erano in gita scolastica

Brutto episodio di violenza a Firenze, dove è scattata una rissa, nei pressi della stazione, tra alcuni giovani nordafricani e degli studenti romani in gita scolastica. Sulla ricostruzione dell’esatta dinamica sono al lavoro le forze dell’ordine.

Violenta rissa alla stazione di Firenze tra un gruppo di studenti romani e alcuni giovani nordafricani

L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 27 aprile e ha visto protagonista una scolaresca romana, in gita a Firenze. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, una quindicina di liceali in partenza per la Capitale avrebbe incrociato in piazza Stazione un gruppetto di circa dieci ragazzi probabilmente di origine nordafricana.

Sarebbero stati proprio i dieci ragazzi a rivolgere alcuni apprezzamenti poco graditi ad alcune liceali presenti nel gruppetto, scatenando l’ira di un loro compagno di classe, che sarebbe intervenuto in loro difesa. La controparte non è però rimasta a guardare, dando così il via alla zuffa.

Ad avere la peggio pare sia stato uno studente in particolare, che avrebbe riportato qualche colpo di troppo, così come anche una professoressa, spintonata nel tentativo di riportare la calma tra le due fazioni.

Il gruppo di studenti sarebbe poi corso a prendere il treno di ritorno verso casa senza attendere le cure mediche. Sulla vicenda però sono comunque al lavoro le forze dell’ordine per chiarire il fatto, sulla scorta di una segnalazione inoltrata alla polizia ferroviaria.