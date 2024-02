Firenze, Mazzeo: Todde? Tenere conto differenze Pd-M5S

Firenze, 27 feb. (askanews) - "Su Firenze ci sono delle discussioni in atto ed è giusto che il partito a livello fiorentino le porti avanti, tenendo conto di quel che è accaduto in queste settimane ma anche della specificità di questa città. Le alleanze non si costruiscono per alchimie, ma intor...

Firenze, 27 feb. (askanews) – “Su Firenze ci sono delle discussioni in atto ed è giusto che il partito a livello fiorentino le porti avanti, tenendo conto di quel che è accaduto in queste settimane ma anche della specificità di questa città. Le alleanze non si costruiscono per alchimie, ma intorno a progetti e programmi credibili. E di questo bisogna tenere conto ancor di più laddove ci sono delle differenze importanti col Movimento Cinque Stelle. Le alleanze non si costruiscono a tavolino ma sui fatti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, rispondendo ad una domanda sulle ripercussioni delle elezioni in Sardegna nel capoluogo toscano.

“C’è da guardare a cosa avviene in Abruzzo e nella mia Regione di origine, la Basilicata. Mi auguro che Conte riconosca che la candidatura voluta dal Partito democratico, Chiorazzo, possa essere sostenuta anche dal Movimento Cinque Stelle. Penso che a quel punto l’alternativa sarebbe possibile anche in Basilicata. In Abruzzo siamo ad una campagna elettorale già partita e siamo tutti insieme, da Cinque Stelle a Italia Viva, e vediamo cosa succede”, ha aggiunto Mazzeo.