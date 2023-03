Firenze, operaio precipita nella buca del cantiere: è grave

Un operaio di 34 anni è precipitato in una buca del cantiere a cui stava lavorando, a Firenze. L'uomo è in gravi condizioni.

Tutto è accaduto in pochi istanti. L’operaio, per cause da chiarire, è precipitato accidentalmente in una buca del cantiere a cui stava lavorando. Il terribile incidente sul lavoro è accaduto a Firenze, poco prima delle otto. Il 34enne è stato recuperato da una profondità di circa 2 metri dai vigili del fuoco, che sono subito intervenuti con manovra speleo alpina fluviale. L’uomo è poi stato affidato al personale sanitario del 118 che lo ha valutato come codice rosso e loro ha portato d’urgenza all’ospedale di Careggi. Dalla centrale operativa di 118 è stato attivato anche il personale del nucleo Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) della Asl.