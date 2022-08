Un cucciolo di capriolo terrorizzato è stato ulteriormente spaventato da due ragazzi in scooter. I centauri inseguono l'animale per le vie di Firenze.

A Firenze un cucciolo di capriolo ha vissuto una vera e propria disavvenura e, oltre ad essersi smarrito, è stato inseguito e terrorizzato da due ragazzi in scooter. Duro l’intervento dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).

Firenze, ragazzi in scooter inseguono un capriolo e pubblicano il video: l’Enpa è furiosa

La vicenda risale a ieri, 21 agosto 2022. Alle porte di Firenze, nella zona a sud della città metropolitana e capoluogo della regione Toscana, un piccolo capriolo disorientato non riusiva più a tornare nel verde. Il cucciolo camminava terrorizzato per le vie della città quando,ad aumentare la sua ansia sono arrivati due giovani in motorino che prima l’hanno abbagliato con i fari e poi l’hanno inseguito.

Il video

Il povero animale è andato quasi oltre i 40 km/h e questo lo testimonia il contachilometri dello scooter su cui viaggiavano gli inseguitori. Le parole rivolte al piccolo capriolo sono state molto brutte non solo per gli animalisti. “Ce lo mangiamo?“, “Oggi si va a spasso con il capriolo“, “Sembra Usain Bolt“. Il video termina con i due ragazzi che cambiano senzo di marcia dopo che il capriolo si è girato ed è andato in direzione opposta allo scooter.

La Onlus Enpa è furiosa e, in post su Twitter, ha scritto: “E’ maltrattamento, un atto di idiozia. Risponderanno in Tribunale: Ufficio Legale Enpa presenta denuncia. Ci aspettiamo una condanna esemplare“. Anche dall’Enpa Firenze tuonano: “Quello che hanno fatto è un reato vero e proprio, perché la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato”. Rossana Regimonti, commissaria di Enpa Firenze, come si legge su Fanpage, ha commentato: “Il peggio che si può fare a un capriolo in difficoltà, invece di chiamare la polizia forestale, è inseguirlo con un motorino“.