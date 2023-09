Firenze: Renzi, 'nel centrodestra non più i sovranisti di una volta'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Per la candidatura a sindaco di Firenze la destra sta dando spettacolo. Prima propone il mitico centravanti argentino Batistuta. Quando il grande Batigol rifiuta, la destra sonda il direttore degli Uffizi, il tedesco Schmidt. In 24 ore sono passati dal calciatore al...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Per la candidatura a sindaco di Firenze la destra sta dando spettacolo. Prima propone il mitico centravanti argentino Batistuta. Quando il grande Batigol rifiuta, la destra sonda il direttore degli Uffizi, il tedesco Schmidt. In 24 ore sono passati dal calciatore allo storico dell'arte: non hanno classe dirigente e soprattutto non hanno chiara quale idea di città proporre. Però guardiamo il positivo: per Firenze pensano a un argentino o un tedesco. Ah, non ci sono più i sovranisti di una volta…" Lo scrive su X Matteo Renzi.