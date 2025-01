Firenze, riaprono al pubblico Appartamenti reali di Palazzo Pitti

Firenze, 20 gen. (askanews) – Quattordici sale che per trecento anni hanno ospitato a Firenze i regnanti di tre diverse dinastie: Medici, Lorena e Savoia. Riaprono a Palazzo Pitti gli Appartamenti reali, tesoro storico e artistico che arricchisce ulteriormente l’offerta della Galleria degli Uffizi, diretti da Simone Verde. “Dopo 5 anni di chiusura e 9 mesi di restauro – ha spiegato il direttore degli Uffizi – riaprono finalmente gli appartamenti reali di Palazzo Pitti. In 9 mesi di restauratori hanno messo mano a tutti gli elementi presenti in queste sale, dalle suppellettili, ai mobili, ai parati tessili, che alcune volte sono antichissimi e di altissima manifattura fiorentina settecentesca, permettendo al pubblico di poter apprezzare finalmente in tutta la sua integrità il patrimonio presente in queste sale, tenendo conto che gran parte degli elementi esposti negli Appartamenti reali a Palazzo Pitti vengono dalle più importanti regge italiane e qui furono portati dai Savoia per creare quell’unitarietà dello stile nazionale che desse finalmente un’immagine coesa e coerente alla nuova nazione appena unificata”.

Gli Appartamenti reali sono ora visitabili dal pubblico, tutti i giorni con visite accompagnate ogni ora, dalle 10 alle 18.