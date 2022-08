Un gioco pericoloso e un turista che precipita da Piazzale Michelangelo. Il giovane ora combatte tra la vita e la morte in ospedale.

La notte tra il 25 e il 26 agosto, a Firenze, è diventato lo scenario di una tragedia. Un giovane turista inglese di 21 anni è caduto dalla balaustra di Piazzale Michelangelo e adesso è ricoverato in gravi condizioni.

Firenze, turista 21enne precipita da Piazzale Michelangelo: è grave

Non si hanno aggiornamenti, al momento, dall’ospedale Careggi di Firenze, dove il ragazzo britannico è ricoverato. Il 21enne è stato trasportato in gravi condizioni dato che aveva riportato molte ferite ed era volato da un’altezza di circa 10 metri. Non è ancora noto se il giovane ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti. I medici e le forze dell’ordine stanno cercando di scoprirlo. L’unica ipotesi certa è il il ragazzo, insieme agli amici, stava facendo un gioco molto pericoloso.

La dinamica dell’incidente

Il gruppo di amici, tutti inglesi, stava trascorrendo una vacanza a Firenze e la notte tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto 2022, si erano recati a Piazzale Michelangelo. Il piazzale è uno dei posti più suggestivi, turistici ed affascinanti della città di Firenze. Quasi sicuramente stavano facendo un gioco pericolo. Il 21enne che combatte tra la vita e la morte si è sporto oltre la balaustra del piazzale precipitando da 10 metri.

I soccorsi

Sul posto è giunta subito un’ambulanza e poi i carabinieri per svolgere le indagini. I primi a prestare soccorso, però, sono stati gli amici del 21enne e dei passanti che si sono inginocchiati intorno al ragazzo per cercare di aiutarlo e capire le sue condizioni. Una volta che sono arrivati i soccorritori, il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale.