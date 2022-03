Firenze, uomo morto investito da un treno a Campo di Marte: ritardi oltre l’ora

Un uomo di circa cinquant'anni è stato investito da un treno presso la stazione di Campo di Marte di Firenze: morto sul colpo.

Tragedia a Firenze, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Campo di Marte. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto senza scartare per il momento alcuna ipotesi, dall’atto volontario alla tragica fatalità.

Uomo investito a Firenze

I fatti si sono verificati poco dopo le 8 di lunedì 14 marzo 2022. Secondo quanto appreso, un convoglio in arrivo nella stazione ha travolto un cittadino di circa cinquant’anni non lasciandogli scampo. I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme insieme a Vigili del Fuoco e Polfer, non hanno infatti potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo causato dal violento impatto con il treno.

Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine che hanno effetuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A loro spetterà il compito di stabilire, anche attraverso testimonianze e telecamere di videosorveglianza, se si sia tratatto di un incidente o di un atto volontario.

Uomo invesitto a Firenze: traffico in tilt

L’episodio ha causato gravi ripercussioni sul traffico ferroviario fiorentino, con diversi ritardi e cancellazioni e conseguenti disagi per i pendolari.

Per mezz’ora la circolazione è stata sospesa e, in seguito, si sono accumulati ritardi che hanno superato l’ora. In particolare il servizio regionale che aggiorna su traffico e trasporti in tempo reale ha segnalato 70 minuti per il Firenze-Foligno 4073 e 74 per l’Arezzo Firenze 4092.