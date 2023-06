Sia la sede di Forza Italia che quella della Lega - entrambe in viale Corsica - sono state imbrattate nella notte

Vandalizzata la sede di Forza Italia di viale Corsica a Firenze con offese a Silvio Berlusconi. Nella stessa via, imbrattata anche la sede della Lega.

Vandalizzata sede di Forza Italia a Firenze

“Vandalizzare la sede di un partito, insultare un morto e gioire per la sua scomparsa bestemmiando. Come si può serbare così tanto odio? Mi auguro ci sia una condanna trasversale per quanto accaduto a Firenze. Solidarietà ai militanti di Forza Italia vittime di un gesto ignobile”.

Le offese a Silvio Berlusconi

Con questo tweet, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha denunciato pubblicamente quanto avvenuto nella sede di Forza Italia a Firenze.

Sulla vetrina della sede locale infatti, sono comparse scritte rosse offensive rivolte alla memoria di Silvio Berlusconi.

Sotto attacco anche la sede della Lega

Sotto attacco anche la sede della Lega, che si trova nella stessa via di quella di Forza Italia a Firenze. Oltre alla scritta “Leghisti fuori dai nostri quartieri” è stata presa di mira la figura di Matteo Salvini, disegnando un naso e una parrucca da pagliaccio su un manifesto esposto nella vetrina della sede.

Da quanto denuncia il Carroccio in un post social, la sede della Lega di Firenze è stata oggetto di atti vandalici per tre volte negli ultimi otto mesi.

“Queste reazioni dei soliti idioti non fanno altro che confermare che stiamo lavorando bene nei quartieri in difesa della legalità” hanno sottolineato in una nota il commissario regionale della Lega Toscana Luca Baroncini e il segretario provinciale di Firenze Federico Bussolin