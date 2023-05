Firenze, veicolo finisce contro un ristorante e si ribalta: intervenuti gli agenti di Polizia

Le immagini dell'incidente sono state condivise sulla pagina Instagram "Welcome to Florence". Il mezzo si è ribaltato ed è finito contro un ristorante.

Un’auto si è ribaltata, terminando la propria corsa contro un ristorante. È ciò che è successo nella mattinata di martedì 2 maggio a Firenze, in via Barco. La vicenda è stata resa nota dalla pagina Instagram di “Welcome to Florence” che ha condiviso un filmato che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Firenze, auto finisce contro ristorante: si ribalta

Dalle immagini che sono state diffuse sui social è possibile notare che il mezzo in questione, una Volkswagen Golf, prima di ribaltarsi, ha cercato di evitare un secondo mezzo che proprio in quegli istanti stava facendo il suo ingresso nella via. Stando a quanto riporta il quotidiano “La Nazione”, quest’ultimo mezzo potrebbe non essersi accorto della presenza della Golf e la causa sarebbe la scarsa visibilità dovuta ad un’ultima auto che si trovava parcheggiata all’incrocio.

L’intervento delle Forze dell’ordine

Nel frattempo sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’intervento degli agenti di Polizia municipale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito, oltre che gli operatori sanitari del 118. L’uomo che si trovava al volante della Golf, ossia del veicolo che si è ribalto, avrebbe infine rifiutato di essere trasferito in ospedale.