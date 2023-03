Niente lezioni a causa di uno sciopero, perciò stava andando via dall'edificio,12enne rapinato fuori da scuola in pieno giorno

Firenze violenta, 12enne rapinato fuori da scuola in pieno giorno, da quanto si apprende il ragazzino è stato aggredito da due stranieri a viso scoperto mentre tornava a casa. Il 12enne è stato rapinato da due uomini stranieri e secondo una prima ricostruzione i due avevano il viso scoperto. La vittima stava tornando da scuola a casa sua e secondo quanto denunciato da un genitore presso la Stazione Carabinieri di Firenze Rovezzano i due lo avrebbero approcciato con violenza.

12enne rapinato fuori da scuola in pieno

Il racconto del 12enne è stato terribile: lui stava rientrando in pieno giorno verso la propria abitazione da scuola. Non c’era lezione perché era stato appena proclamato uno sciopero. Sulla via di casa però il ragazzo, per la precisione in via Monsignor Leto Casini vicino via del Gignoro, è stato avvicinato da due giovani di carnagione scura con il volto scoperto. La coppia di delinquenti lo ha bloccato, stretto per il giubbotto e gli ha sfilato dalla tasca lo smartphone Samsung Note 9.

La violenza e la fuga con il cellulare

I due poi sono scappati lungo le vie circostanti. Il 12enne non ha riportato ferite ma una volta arrivato a casa ha raccontato l’accaduto ai genitori. Sono in corso le indagini dei militari della territoriale per l’identificazione dei responsabili. I carabinieri hanno interrogato alcuni testi indiretti ed acquisito alcune immagini delle telecamere di sorveglianza del settore interessato dal crimine.