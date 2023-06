Firmato un accordo di partenariato economico Ue-Kenya

Roma, 19 giu. (askanews) – L’Unione Europea e il Kenya hanno firmato un importante accordo commerciale. Il presidente keniota William Ruto ha presieduto una cerimonia a Nairobi per la conclusione formale dei negoziati per l’accordo di partenariato economico. Il commissario europeo per il Commercio, Valdis Dombrovskis, è volato in Kenya per siglare l’intesa, nell’ottica di rafforzare i legami di Bruxelles con l’Africa, di fronte alla concorrenza della Cina, sottolineando come l’accordo segni “un nuovo e entusiasmante inizio”.

“Questo accordo contiene forti ambizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Si tratta infatti dell’accordo commerciale più ambizioso che l’Ue abbia concluso con un Paese africano per quanto riguarda la protezione del clima, i diritti dei lavoratori e l’uguaglianza di genere. Ne beneficeranno entrambe le parti, la nostra gente, il nostro ambiente e il nostro Pianeta. E, sia chiaro, ne beneficeranno anche le nostre economie” ha detto Dombrovskis.

Una volta ratificato ed entrato in vigore, ha spiegato Ruto, “l’accordo garantirà ai prodotti kenioti l’ingresso immediato nell’Ue esenti da dazi e quote. Inoltre, in riconoscimento del nostro diverso stadio di avanzamento nel percorso di sviluppo – ha detto – i prodotti provenienti dall’Ue riceveranno progressivamente riduzioni dei dazi doganali per un periodo di 25 anni”. L’Ue è un mercato fondamentale per il Kenya, che già vi invia circa un quinto di tutte le sue esportazioni.