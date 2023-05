First Lady Jill Biden accolta a Downing Street dalla moglie di Sunak

Roma, 5 mag. (askanews) -Alla vigilia dell’incoronazione di Carlo III, la first lady statunitense è stata accolta a Downing Street dalla moglie del primo ministro britannico Rishi Sunak. Jill Biden ha posato per i fotografi con Akshata Murty davanti al celeberrimo portoncino del numero 10, prima di partecipare al colloquio privato con la sua omologa a Downing Street. Per l’incoronazione sono stati annunciati 2.300 ospiti, ma tra questi non ci sarà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.