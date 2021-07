Fisco: Assolombarda, 'riforma più necessaria che mai, regole semplici e stabili'**

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – La riforma del fisco oggi è "più necessaria che mai". Lo ha sottolineato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante l'assemblea 2021 in corso a Sesto San Giovanni. "La crisi economica innescata dalla pandemia rende oggi questa riforma più necessaria che mai per dare slancio di lunga durata alla ripresa economica e correggere situazioni evidenti di disparità sociale”.

Secondo Spada, ad esempio, "la riforma dell’Irpef non può prescindere da una revisione della tassazione del reddito d’impresa e delle altre imposte. Ancora una volta vale la pena di ricordare che una riforma organica del fisco deve basarsi su regole semplici, chiare e stabili nel tempo. Solo con una maggiore certezza del diritto il nostro Paese può tornare a crescere, attrarre investitori esteri e recuperare la fiducia dei mercati".

Occorre rivedere completamente, per Assolombarda, il sistema di tassazione del reddito d’impresa, "introducendo – in via definitiva – dei meccanismi premiali per le imprese che decidono di reinvestire gli utili.

Come già succede in Francia, Germania, Olanda e Regno Unito, l’ideale sarebbe introdurre il «carry back» immediatamente e con efficacia retroattiva. Va da sé che – a questo nuovo sistema di tassazione del reddito – si accompagni l’abrogazione dell’Irap, un’imposta da sempre controversa che colpisce anche le imprese in perdita".