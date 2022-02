Roma, 17 feb (Adnkronos) – "Il rinvio della calendarizzazione della legge delega per la riforma fiscale, inizialmente prevista per il 28 febbraio, è una sconfitta per la commissione Finanze. Che sia il primo e l’ultimo rinvio. La riforma è attesa da troppi anni.

Ora stop ai veti, prevalga il senso di responsabilità delle forze di governo”. Lo dichiara Nunzio Angiola, deputato di Azione e componente della commissione Finanze.