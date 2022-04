Fisco: Bagnai (Lega), 'Ruffini conferma nostri dubbi su proposta governo'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Siamo grati al prof. Ruffini per aver confermato con la sua dottrina quanto sosteniamo da mesi, in base alla nostra esperienza di professionisti e amministratori locali: l’adeguamento delle rendite catastali è già praticabile e praticato dalle amministrazioni locali, il che rende l’insistenza sull’art.

6 della delega fiscale tanto ultronea quanto sospetta”. Così il responsabile economia Lega, senatore Alberto Bagnai.

“Come recita il noto aforisma, se non serve a nulla, serve a qualcos’altro. Forse con l’insistenza su un tema che si era concordemente scelto di non affrontare nel documento delle Commissioni qualcuno pensa di mettere in difficoltà una forza politica che con lealtà e responsabilità si è adoperata per raggiungere un compromesso nell’interesse di tutti.

Ci auguriamo che non sia così e che prevalga la ragionevolezza: in un contesto economico drammatico, in cui molti cittadini sono costretti ad attingere ai propri risparmi per sopravvivere, anche solo il sospetto di un’aggressione ai risparmi può avere serie conseguenze su consumi, investimenti e crescita”, conclude.