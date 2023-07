Fisco: Bakkali (Pd), 'da destra dobbiamo aspettarci campagna contro “pizzo di Stato”?'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La maggioranza di destra-centro alla Camera, impegnata nella discussione della delega fiscale, ha appena votato contro un ordine del giorno del collega Cuperlo che invitava il governo a promuovere una campagna di opinione attraverso il servizio pubblico per sensibil...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "La maggioranza di destra-centro alla Camera, impegnata nella discussione della delega fiscale, ha appena votato contro un ordine del giorno del collega Cuperlo che invitava il governo a promuovere una campagna di opinione attraverso il servizio pubblico per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’impatto dell’evasione e dell’elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici fondamentali per i cittadini, a partire da scuola e sanità". Lo afferma Ouidad Bakkali, deputata del Partito democratico che poi prosegue dicendo che "Fratelli d’Italia ha dato la linea alla maggioranza chiedendo di bocciare questa richiesta, sfiduciando di fatto il parere del governo che si era appena espresso favorevolmente".

"Da questa maggioranza ci dobbiamo aspettare quindi una campagna sul 'pizzo di Stato'? Promuovendo evasione e rompendo il patto sociale che deve esserci tra Stato e cittadino per la sostenibilità e qualità dei servizi pubblici?", chiede in conclusione Bakkali.