Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli, è stato in tarda mattinata a Palazzo Chigi, ricevuto dal capo di gabinetto Antonio Funiciello, impegnato in prima linea per risolvere l'impasse sulla riforma del catasto finita al centro di un braccio di ferro sulla delega fiscale in commissione Finanze di Montecitorio.

Barelli è al lavoro su una proposta di mediazione targata Fi-Lega per sbloccare il percorso della delega fiscale.