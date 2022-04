Fisco: Bernini (Fi), 'a sinistra voglia matta di patrimoniale'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "A sinistra c'è ancora voglia matta di patrimoniale, ma fino a che noi saremo al governo non ci sarà spazio per manovre redistributive che penalizzerebbero il ceto medio produttivo che crea ricchezza e lavoro". Lo afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"La delega fiscale è un'occasione da non sprecare: flat tax, alleggerimento dell'Irpef e abolizione dell'Irap sono nostre battaglie storiche, ma continuiamo a dire un "no" senza subordinate al sistema duale e a questa riforma del catasto. In un momento così grave per famiglie e aziende, alle prese con la doppia crisi del Covid e della guerra, ci sono principi non negoziabili che abbiamo il dovere di salvaguardare", conclude l'azzurra.