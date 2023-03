Fisco: Boccia, 'con destra chi ha di più paga meno'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Noi vorremmo essere meno duri e meno netti perchè non vorremmo che passasse l'idea che la nostra è una critica pregiudiziale ma parlano i fatti. Ogni passo" che fa il governo "sul fisco, anzichè premiare chi paga ogni giorno le ta...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Noi vorremmo essere meno duri e meno netti perchè non vorremmo che passasse l'idea che la nostra è una critica pregiudiziale ma parlano i fatti. Ogni passo" che fa il governo "sul fisco, anzichè premiare chi paga ogni giorno le tasse, loro partono con la riforma fiscale da parole dell'epoca berlusconiana come 'semplificazione' e 'fisco amico'. Abbiamo sentito che le aliquote passano da 4 a 3, possiamo anche starci ma non viene abbassata l'aliquota delle fasce più basse. Insomma, chi ha di meno paga di più e chi ha di più paga di meno". Così Francesco Boccia a Radio Immagina.

"Io mi auguro che si apra presto in Parlamento una discussione seria e noi insisteremo sulla riduzione delle tasse sul lavoro. C'è bisogno di abbattere il cuneo contributivo che è molto alta e l'altra cosa per noi importante è la rimodulazione dell'Ires. Ed inoltre premiare chi assume a tempo indeterminato. Combatteremo con tutte le armi che abbiamo il lavoro precario e quello a tempo determinato".