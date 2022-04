Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Se siamo un governo di unità nazionale, non appena si è visto che la votazioni erano 30 a 30, bisognava fermarsi subito perchè è evidente non c'era condivisione. Se riusciamo a metterci tutti d'accordo bene, ma se c'è qualcuno vuole tassare la casa, quella cosa non si fa".

Così Claudio Borghi in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul Def in merito alla riforma del catasto.