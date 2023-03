**Fisco: bozza dl, più tempo per ravvedimento, cambia calendario rate**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Più tempo per il ravvedimento speciale. Lo prevede il capitolo dedicato al Fisco contenuto in una bozza del decreto Bollette. Slitta dal 31 marzo 2023 al prossimo 30 settembre la prima rata del cosiddetto ravvedimento speciale introdotto dall'ultima legge di Bilancio per sanare le irregolarità sostanziali delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni fino al 2021.

Cambia inoltre il calendario delle otto rate da versare per mettersi in regola con il fisco, passando dalla precedente cadenza trimestrale a questa tabella di marcia: prima scadenza al 30 settembre 2023, poi 31 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Sulle rate dalla seconda all'ottava, verranno applicati interessi al 2%