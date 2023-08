Fisco: Calandrini (Fdi), 'verranno premiati contribuenti leali e responsabili'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Oggi in aula al Senato, votando per la delega fiscale al governo, stiamo compiendo un altro passo in avanti verso la modernizzazione dell’Italia. Stiamo approntando una riforma che permetterà di combattere in modo ancor più efficace l’evasio...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Oggi in aula al Senato, votando per la delega fiscale al governo, stiamo compiendo un altro passo in avanti verso la modernizzazione dell’Italia. Stiamo approntando una riforma che permetterà di combattere in modo ancor più efficace l’evasione. Da una parte si premierà la lealtà dei cittadini onesti e si semplificherà loro la vita, in un contesto di maggior dialogo e meno burocrazia, dall’altra, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, sarà più semplice scovare chi sceglie di non contribuire allo sviluppo della nazione e prendere provvedimenti". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.