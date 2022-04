Fisco: Calenda, 'bandierine da campagna elettorale, Draghi tiri dritto e tutti lo seguiranno'

Roma, 20 apr (Adnkronos) – "E' certo che il governo completa la legislatura. Quello cui stiamo assistendo è solo la necessità dei partiti di mettere una bandiera". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà sulle polemiche nella maggioranza.

"Sul catasto non è previsto nessun aumento per le tasse ma solo la ricognizione su 1 milione e 200mila immobili che non esistono per il catasto.

Non esisteva lo stadio Olimpico per il catasto! Una follia da Paese del terzo mondo -ha spiegato il leader di Azione-. Sono tutte cose in cui ognuno vuole alzare una bandierina, è l'inizio della campagna elettorale, ma se Draghi tirerà dritto gli andranno dietro tutti".