Fisco: Camera sospesa fino alle 11.35, poi voto emendamenti al dl delega

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Dopo la discussione generale sul dl di delega fiscale e l'intervento del viceministro al Mef, Maurizio Leo, la Camera ha sospeso i lavori fino alle 11.35. Alla ripresa i deputati inizieranno a votare gli emendamenti al testo "con votazioni immediate", come ha detto il presidente d'Aula, Giorgio Mulè. Il provvedimento è in terza lettura, dopo essere stato già approvato da Montecitorio e modificato poi dal Senato.