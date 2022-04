Fisco: Cattaneo, 'su catasto operazione verità, così com'è aumento tasse'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Sull'aumento potenziale delle tasse, che deriva dalle misure presenti nella delega fiscale, si deve fare una operazione verità per non prendere in giro i cittadini. Nonostante le rassicurazioni di Palazzo Chigi, infatti, il rischio che le tasche delle famiglie e delle imprese vengano intaccate è certo".

A sostenerlo è Alessandro Cattaneo, deputato di Fi.

"È bene essere chiari, quindi: al netto dei tecnicismi normativi, l'Irpef risentirebbe di un notevole aumento, a causa del passaggio dal 'Valore Catastale' al 'Valore di Mercato', per il calcolo degli imponibili degli immobili e delle abitazioni: un aumento che i tecnici calcolano addirittura di due o tre volte. In particolare, se l’articolo 6 comma 2 della legge di Delega Fiscale al governo fosse approvato, a partire dal 2026 la tassazione degli immobili e delle abitazioni con riferimento al 'Valore di Mercato' sarà operativo e sarà operativa di conseguenza una tassazione molto più onerosa".

"Inoltre, la norma – così come proposta nel testo del governo – non esclude la possibilità addirittura di anticipare i tempi di attuazione per drenare risorse a famiglie e imprese già in gravi difficoltà per la crisi pandemica, energetica e per la guerra. Per questo motivo, Forza Italia chiede una drastica revisione del testo che riguarda il catasto, con la cancellazione del riferimento per le tasse sugli immobili e abitazioni ai 'Valori di Mercato'.

Noi vogliamo evitare il rischio serio che i cittadini siano vessati da nuove tasse e – soprattutto per il ceto medio e al Sud – questo grave possibili e' quantomai concreta", conclude l'esponente forzista.