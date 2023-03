Fisco: cooperative 'usa e getta' per evadere, 22 arresti e sequestri per 293 mln

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano, in una indagine coordinata dalla procura, ha eseguito un'ordinanza nei confronti di 22 indagati: dieci destinatari della misura cautelare in carcere e 12 ai domiciliari che sarebbero protagonisti di un "articolato sistema crimi...

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – La Guardia di finanza di Milano, in una indagine coordinata dalla procura, ha eseguito un'ordinanza nei confronti di 22 indagati: dieci destinatari della misura cautelare in carcere e 12 ai domiciliari che sarebbero protagonisti di un "articolato sistema criminale" operante in Lombardia da circa un ventennio, finalizzato all’evasione fiscale, ininterrottamente replicato dal Duemila sino ad oggi, attraverso la sostituzione delle società 'pilotate' al fallimento (consorzi e società cooperative di lavoro) con nuovi veicoli societari costituiti ad hoc e l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Semplice il meccanismo. Più cooperative (con la rappresentazione di una artefatta realtà mutualistica), dopo appena pochi anni di attività, venivano svuotate di qualsiasi consistenza patrimoniale e finanziaria e quindi abbandonate al loro destino di insolvenza mentre nuovi soggetti 'immacolati', costituiti ad hoc e riconducibili alle stesse persone prendevano il loro posto, perpetuando lo stesso meccanismo. La sostituzione aveva come obiettivo quello di ostacolare l'attività di accertamento successiva alla scoperta della frode, rendendo meno intellegibile e più confuso il quadro investigativo.

È in corso un'attività di perquisizione ed esecuzione di sequestri preventivi disposti per complessivi 292,7 milioni di euro costituenti il profitto dei reati di bancarotta e violazioni fiscali contestate. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 negli uffici della Procura di Milano.