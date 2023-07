Fisco: D'Alfonso (Pd), 'a comuni poteri per ubicazione sale gioco'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico chiede con determinazione che la disciplina per la localizzazione sul territorio delle sale di raccolta del gioco pubblico venga delegata ai comuni. Su questo tema abbiamo presentato precisi emendamenti al disegno di legge delega per la riform...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Il Partito Democratico chiede con determinazione che la disciplina per la localizzazione sul territorio delle sale di raccolta del gioco pubblico venga delegata ai comuni. Su questo tema abbiamo presentato precisi emendamenti al disegno di legge delega per la riforma fiscale". Lo dice il deputato del Pd della commissione Finanze Luciano D’Alfonso.

"Sono questi enti di prossimità, infatti, quelli che possono far rispettare con maggiori strumenti di controllo la distanza di almeno cento metri tra queste sale e le scuole e gli ospedali. Scuole e ospedali, infatti, vanno ritenuti punti sensibili perché frequentati dalle persone più esposte al rischio di cadere nel disturbo del gioco d’azzardo -prosegue D'Alfonso-. Dare ai comuni la facoltà di normare e vigilare su un distanziometro di almeno cento metri da scuole e ospedali, come criterio per l’apertura di una sala di raccolta del gioco pubblico, sarebbe una garanzia in più per la corretta applicazione di una regola necessaria e fondamentale”.