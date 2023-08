Fisco: Del Barba (Iv), 'da noi opposizione che fa da pungolo'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Abbiamo avuto un atteggiamento costruttivo, votando la delega fiscale, ma ora saremo un'opposizione che fa da pungolo, soprattutto sul tema della famiglia. Non vorremmo che la maggioranza facesse il gioco delle tre carte, e che ci fosse oltre al danno la beffa: la sospensione del family act e alla fine nessuna risorsa per la famiglia nella delega fiscale". Lo dice il deputato di Italia viva, segretario della commissione Finanze della Camera, Mauro Del Barba, intervenendo al Meeting di Rimini al webinar 'Finalmente una pro-community tax'.

"Con orgoglio rivendichiamo di aver sostenuto la delega fiscale e di averla migliorata, ma intravediamo già qualche problema. Il primo – spiega Del Barba – è che non ci sono i soldi, né nella legge delega né fuori, come ha confermato il ministro Giorgetti e come noi già sapevamo. Il secondo è il family act: la maggioranza ha spostato di 12 mesi i decreti attuativi, e temiamo che non si riesca a portare a casa quanto di molto buono è stato fatto da noi nella precedente legislatura".