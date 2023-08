Fisco: Della Vedova, 'no a delega in bianco su flat tax, governo non ha nostra fiducia'

Fisco: Della Vedova, 'no a delega in bianco su flat tax, governo non ha ...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "I principi della delega fiscale sono molto ampi, quasi una delega in bianco, una specie di voto di fiducia: noi non daremo la delega a questo governo". Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, intervenendo in aula alla Camera in dichiarazione di voto sulla delega fiscale.

"Voteremo contro questa delega – ha spiegato – perché è sparita dai radar la digitalizzazione del catasto, una misura di civiltà, perché Giorgia Meloni ha accostato alle tasse il termine ‘pizzo di stato’, un'operazione inaccettabile da un primo ministro, così come è inaccettabile che Salvini parli sempre di condono, salvo poi inventarsi il taxi gratis, cioè pagato dai contribuenti, per chi esce brillo in discoteca: quindi da una parte condoni, dall’altra spesa pubblica e nuovo debito. E non voteremo la delega fiscale perché se è stato tolto il principio della flat tax incrementale, resta comunque scolpito nel marmo il principio che la riforma dell’Irpef vada fatta per la transizione verso l’aliquota unica: o è una bandierina elettorale della destra per prendere in giro gli elettori meno attenti, e sarebbe inaccettabile. Oppure si va verso la introduzione della flat tax, senza però dirci con quale aliquota, con quali meccanismi di detrazioni si pensi di poter garantire la progressività, senza dirci quanto costerebbe e con quali risorse finanziarla". "La nostra è una valutazione politica, oltre che di merito, e non votiamo questa delega", ha concluso Della Vedova.