Roma, 9 mar (Adnkronos) – "Voglio per prima cosa ribadire come l'intervento della legge delega non porta alcun incremento dell'imposizione fiscale sugli immobili regolarmente accatastati. Nessuno pagherà più tasse per questo. E devo dire che un pò di credibilità sul fatto di non far pagare tasse questo governo se l'è guadagnata, eccome".

Lo ha detto mario Draghi al Question time alla Camera.