Fisco: Draghi, 'deve finire la storia dei numeri senza senso, serve trasparenza'

Roma, 9 mar (Adnkronos) – La riforma del catasto "punta a realizzare una mappatura aggiornata degli immobili presenti in Italia, che non ci serve per aumentare le tasse ma per capire lo stato patrimoniale immobiliare. La mappatura affiancherà, non sostituirà, per ciascuna unita immobiliare la rendita catastale e il relativo valore patrimoniale.

Così si esclude in modo esplicito che la mappatura possa produrre un aumento delle tasse, delle imposte dirette e indirette sui trasferimenti, sull'Imu". Lo ha detto Mario Draghi al Question time alla Camera.

"Per inciso, l'introduzione dell'Ici, dell'Imu, l'abolizione dell'Ici, l'introduzione della Tasi, l'abolizione della Tasi sono state fatte sempre su valori inesistenti, che non hanno senso, di 33 ani fa -ha spiegato il premier-. Allora questa procedura di applicare coefficienti fissi su valori senza senso per produrre numeri che non hanno senso deve finire, vogliamo trasparenza".