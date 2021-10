Fisco: Faraone, 'mente chi dice che Draghi è per aumento tasse'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "I postumi elettorali hanno creato fibrillazioni mediatiche più che reali. La verità è che il Paese ha bisogno di questo governo e che nessuno lo può mettere in discussione se non mettendosi contro l’interesse degli italiani". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Sky Start.

"Gli allarmi di Salvini sono senza sostanza: IV non avrebbe mai permesso di alzare le tasse, così come abbiamo fatto nelle passate leggi di bilancio bloccando gli aumenti di plastic e sugar tax e dell’Iva e tagliando le gambe alla tassa di successione proposta da Letta o alla patrimoniale proposta dalla sinistra estrema. Ma è stato lo stesso Draghi ad aver assicurato che le tasse non devono certo salire ma scendere, soprattutto quelle sul lavoro".