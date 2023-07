Fisco: Fenu (M5s), 'delega non taglia nemmeno mezzo euro di tasse'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Una volta per tutte agli italiani deve essere chiaro che la delega fiscale del governo Meloni non taglia le tasse nemmeno di mezzo euro. Non le taglia al corpaccione dei contribuenti Irpef rappresentato da pensionati e dipendenti, non le taglia alle imprese e probab...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Una volta per tutte agli italiani deve essere chiaro che la delega fiscale del governo Meloni non taglia le tasse nemmeno di mezzo euro. Non le taglia al corpaccione dei contribuenti Irpef rappresentato da pensionati e dipendenti, non le taglia alle imprese e probabilmente non le taglia davvero nemmeno agli autonomi e alle partite Ive. La riforma governativa, infatti, da una parte è a invarianza di gettito; dall’altra non è in grado di reperire uno straccio di risorse per poter abbassare le tasse agli italiani proprio nel rispetto della suddetta invarianza". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in commissione Finanze della Camera.

"Da questo punto di vista la delega cita il taglio delle spese fiscali, salvo poi escludere quelle che costano di più e che certo non possono essere sacrificate, come le detrazioni sanitarie, le detrazioni per le spese di istruzione e per le spese legate agli interessi passivi sui mutui – continua -. Sul piatto, quindi, resta una porzione di spese fiscali difficilissime da tagliare, come dimostrano gli ultimi 20 anni di storia fiscale italiana. Senza mai scordare, peraltro, che il taglio di una spesa fiscale corrisponde sempre a un aumento delle tasse per la categoria coinvolta".

"E’ una delega pavida, a differenza di quella depositata alla Camera e al Senato dal M5S, che propone di abbassare davvero le tasse reperendo la risorse dagli extraprofitti, dall’economia digitale, dalle transazioni finanziare ad alta frequenza e speculative. A ogni modo è proprio il cuore delle promesse del centrodestra a essere venuto meno", conclude Fenu.