Fisco: Fi, 'con Governo clima costruttivo ma restano distanze, tutelare casa'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “L’incontro con il governo si è svolto in clima costruttivo ma rimangono alcune distanze”. Lo affermano, in una nota, i deputati di Forza Italia componenti della commissione Finanze. “Per quanto riguarda il catasto, ad esempio –proseguono- noi continuiamo a non essere d’accordo con l’attuale impostazione e per evitare ulteriori incomprensioni abbiamo fornito ai rappresentanti dell’esecutivo spunti di riflessione e soluzioni.

Forza Italia prosegue la sua opera per definire un testo condiviso a tutela dì un bene irrinunciabile per gli italiani: la casa”.

“Forza Italia ha poi chiesto al Governo –continuano i deputati azzurri– che si adoperi affinché il fisco rappresenti uno stimolo alla crescita, così da essere maggiormente vicino alle famiglie e alle imprese. Serve, ad esempio, una rimodulazione dell’Irpef per renderla più semplice e leggera, con sole tre aliquote.

Abbiamo presentato, inoltre, delle nuove proposte a favore di giovani e famiglie. Le abbiamo chiamate ‘Fattore giovani’ e ‘Fattore famiglie’”.

I deputati del movimento azzurro hanno ribadito, inoltre, la necessità di “ampliare la flat tax fino a 100 mila euro, così come è stato chiesto di eliminare l’Irap, come attendono le imprese. Per fare ciò è impensabile una riforma fiscale a saldo zero, bisogna trovare le risorse necessarie nelle pieghe del bilancio.

Solo con questi correttivi il Paese può consolidare la crescita. Auspichiamo che con il Governo si possa trovare un punto di equilibrio su tutte le nostre proposte".