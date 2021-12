Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Un’operazione di riduzione del cuneo contributivo per le fasce più deboli per il 2022. Questa la decisione in cabina di regia con il premier Mario Draghi, secondo quanto riferito da fonti di governo all'Adnkronos. La richiesta era sta avanzata ieri dai sindacati durante l'incontro con il presidente Draghi e il ministro Daniele Franco.