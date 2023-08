Fisco: Foti, 'con nuovo sistema tributario sinistra tassa e spendi in soffitta'

Fisco: Foti, 'con nuovo sistema tributario sinistra tassa e spendi in so...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "È un giorno storico: dopo 50 anni di attesa oggi prende il via una vera e propria rivoluzione fiscale. La delega che il Parlamento affida al governo disegna finalmente un sistema tributario nuovo, non più vessatorio e nemico del cittadino. Una riforma che riduce la pressione fiscale e che si pone al fianco delle famiglie e delle imprese in nome della semplificazione. Avevamo detto in campagna elettorale che eravamo pronti a riformare il fisco e, dopo solo nove mesi di governo del centrodestra, Fratelli d’Italia mantiene la promessa". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"A quella sinistra, catastrofista e malaugurante, che per mesi ha sostenuto il contrario, la riforma fiscale è servita. Si dilettino pure gli esponenti del Pd e dei 5Stelle nella tradizionale campagna catastrofista nei confronti del governo Meloni: per l’ennesima volta avranno dagli italiani la stessa risposta perdente che già nelle urne hanno avuto. Con la riforma fiscale voluta dal governo Meloni, la sinistra tassa e spendi va in soffitta", conclude Foti.