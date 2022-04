Fisco: Fragomeli (Pd), 'da Lega intollerabile propaganda per spaventare cittadini'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Al sottosegretario al Mef Federico Freni, che oggi parla di stangata in riferimento alla delega fiscale, ci sarebbe da chiedere dove sia stato in tutte queste settimane in cui pur seguendo direttamente l’esame del testo non ha sollevato nessuno dei problemi di cui parla oggi, alla vigilia dell’incontro con Draghi.

Sarebbe stato auspicabile da parte del sottosegretario un mea culpa sul mancato raccordo fra Governo e Lega, essendo lui il principale responsabile nelle trattative politiche". Lo afferma Gian Mario Fragomeli, capogruppo del Pd in commissione Finanze della Camera.

"A questo punto -aggiunge- ci chiediamo quale utile funzione abbia svolto in questo periodo come componente del Governo. L’uso di un’accesa tattica propagandistica per spaventare i cittadini su inesistenti aumenti di tasse, non è davvero più tollerabile, soprattutto se proveniente da chi ha incarichi di Governo".