Fisco: Fragomeli (Pd), 'Lega in campagna elettorale, Fi smentisce se stessa'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Mentre il Partito democratico, insieme alle altre forze che sostengono il governo, è impegnato a trovare una soluzione seria sulla legge delega sul fisco, in particolare sul tema dell’articolo 6, la Lega sembra già in campagna elettorale.

Stupisce anche la posizione di Forza Italia che in consiglio dei ministri ha votato a favore della riforma. Nessuno vuole aumentare le tasse". Così il capogruppo dem in commissione Finanze, Gian Mario Fragomeli.

"Del resto, così è esplicitamente scritto nel testo dell’articolo sul catasto: nessun effetto fiscale. La mappatura va fatta su tutti gli immobili e non solo su quelli fantasma. Per il Pd gli immobili e i cittadini devono essere verificati tutti, senza distinguere tra quelli di serie A o serie B".

"E’ il centrodestra che per piantare delle bandierine sta esprimendo il suo disaccordo con il governo Draghi e non certo noi che siamo in piena sintonia con una riforma necessaria, anche perché affronta altri temi rilevanti: dalla riduzione delle imposte, alla semplificazione delle norme, al contrasto all’evasione fiscale. Questa occasione non può andare perduta. Se si dovesse votare, il Pd lo farà conformemente al parere del Governo. A votare contro saranno altri”.