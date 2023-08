Fisco: Fratoianni, 'che necessità di mandare avanti fonti P. Chigi? Meloni accetti confronto'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Ma possibile che la presidente del Consiglio Meloni ogni volta debba nascondersi sulle questioni più difficili e spinose? Vedo che sull’opportunità o meno di trovare risorse per la scuola attraverso la tassazione delle grandi ricchezze come richie...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Ma possibile che la presidente del Consiglio Meloni ogni volta debba nascondersi sulle questioni più difficili e spinose? Vedo che sull’opportunità o meno di trovare risorse per la scuola attraverso la tassazione delle grandi ricchezze come richiesto dal nostro ordine del giorno accolto dal governo, si sono affrettati a dire di no". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Ma che necessità ha il governo – prosegue il leader di SI – di mandare sempre avanti il signor 'Fonti Palazzo Chigi'? Meloni accetti un confronto a viso aperto, sulla patrimoniale, come su salario minimo e su reddito. Parliamo della vita degli italiani, non può nascondersi o fuggire ogni volta".