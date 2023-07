Fisco: Fratoianni, 'maggioranza boccia odg Pd contro evasione, brutta figura'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La maggioranza boccia un odg del Pd contro l’evasione nonostante il parere positivo del governo? Una brutta, bruttissima figura del governo e di una maggioranza che opera per rappresaglia, una destra che opera per rappresaglia a prescindere dal contenuto"...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "La maggioranza boccia un odg del Pd contro l’evasione nonostante il parere positivo del governo? Una brutta, bruttissima figura del governo e di una maggioranza che opera per rappresaglia, una destra che opera per rappresaglia a prescindere dal contenuto". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nel corso di una conferenza stampa davanti a Montecitorio insieme ad Angelo Bonelli e ai deputati e alle deputate dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"La verità è che quell’ordine del giorno – prosegue il leader di SI – non solo impegnava il governo a fare una cosa di buonsenso , cioè informare i cittadini e le cittadine sull’importanza della lotta all’evasione fiscale, ma lo faceva nel contesto di un governo e di una maggioranza la cui leader Giorgia Meloni è salita su un palco a Catania per raccontare che il fisco talvolta assume le fattezze del pizzo di Stato".

"Beh di fronte a questo c’è poco da commentare, se non la pena – conclude Fratoianni – per una maggioranza in imbarazzo e in difficoltà e che appunto reagisce per rappresaglia pur di difendere i propri esponenti di punta su parole indifendibili. Una destra che su questo è disposta pure a mandare sotto il governo, una figura piuttosto imbarazzante non c’è dubbio".