Fisco: Freni, 'nonostante voto oggi Lega garantisce pieno appoggio a governo'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Avremmo preferito evitare una polemica dispendiosa sul tema del catasto, ma a prescindere dal voto di oggi la Lega garantisce e rinnova il suo pieno appoggio al governo". Così Federico Freni, sottosegretario al Mef.

"Nessuna rottura, meno che mai sulla delega fiscale, ma nessun passo indietro: non vorrei si confondesse la doverosa responsabilità di governo con un’abiura ai propri valori e alle proprie idee: la Lega è e resta contraria a qualsiasi ipotesi di tassazione sulla casa (che neppure è obiettivo pnrr)".

"È fisiologico che una maggioranza così eterogenea possa non essere sempre d’accordo, ma non ne farei una tragedia: ciascuno può conservare le proprie legittime posizioni, e tutti insieme possiamo, anzi dobbiamo, continuare a lavorare nell’interesse del Paese, soprattutto in questa situazione di emergenza. Ci aspettano mesi difficili, ci aspetta una crisi energetica senza precedenti: pensiamo a lavorare e non a dividerci, il Paese ha bisogno di risposte concrete”.