Fisco: Gasparri, 'Fi continuerà a dire no a tasse sulla casa'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Forza Italia è il partito che più di ogni altro ha tutelato le case degli italiani. Berlusconi è il leader che ha abolito l'Imu sulla prima casa che sinistre ed altri hanno tentato di ripristinare, alla lunga arrendendosi al realismo e alle giuste proposte di Berlusconi.

Per quanto mi riguarda non ho alcun dubbio. Non ci può essere nessuna tassa di alcun tipo sulle case. Pertanto Forza Italia non derogherà da quella che è una sua posizione storica e di principio, giusta ed apprezzata". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.

"Siamo con il leader -ricorda- che ha tutelato più di ogni altro questo bene fondamentale per le famiglie italiane, siamo i principali tutori della casa, che semmai va liberata da altri vincoli fiscali e burocratici non certo colpita in nessun modo.

Di questo noi di Forza Italia siamo garanti e lo saremo in ogni sede. A partire dal Parlamento. Non ci potranno essere equivoci o esitazioni. E se qualcuno da sinistra indicasse vie sbagliate saremo lì a imporgli un cambio di rotta”.